Делегаты КНР приглашены к участию во Встрече женщин-руководителей в рамках LLDC3 в Авазе

Сегодня заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова и Временно поверенный в делах Посольства Китайской Народной Республики в Туркменистане г-жа Чжун Хуа обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями по вопросам подготовки к Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3), сообщает МИД Туркменистана.

В этом контексте, заместитель министра иностранных дел Туркменистана пригласила представителей делегации Китая принять участие во Встрече женщин-руководителей в рамках LLDC 3.

Напомним, что предстоящие 4-8 августа мероприятия LLDC3 охватят семь основных направлений.