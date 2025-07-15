В Ашхабаде стартовал учебный курс «Каспийское море — устойчивое развитие и управление»

Сегодня в Ашхабаде стартовал двухнедельный учебный курс «Каспийское море – устойчивое развитие и управление», организованный Министерством иностранных дел, нефтегазовым комплексом и институтом Каспийского моря Туркменистана в сотрудничестве с Международным институтом океанов (МИО). Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В качестве слушателей в курсе участвуют экологи, дипломаты, сотрудники пограничных служб, специалисты нефтяной отрасли, гидрометеорологи, гидрографы, юристы, экономисты, работники транспортного сектора, представители рыболовецкой промышленности и другие профильные специалисты, чья профессиональная деятельность связана с различными аспектами Каспийского региона, из Туркменистана, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Российской Федерации.

На церемонии открытия курса выступили Управляющий директор МИО Антонелла Вассалло, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, директор учебного курса Парвин Фаршчи, по видеосвязи к слушателям обратился почетный президент МИО Авни Бехнам.

Программа учебного курса традиционно включает интенсивный модуль по морскому пространственному планированию. Впервые в рамках курса пройдет специальный семинар, посвящённый Соглашению о морском биоразнообразии за пределами национальной юрисдикции.

Участники мероприятия отметили позитивный тренд Каспийского переговорного трека и большой вклад Туркменистана в продвижение идей и механизмов устойчивого развития в регионе, отмечает источник.