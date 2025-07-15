В Ашхабаде презентован Глобальный доклад ЮНФПА о народонаселении мира в 2025 году

Глобальный доклад ЮНФПА о народонаселении мира в 2025 году «Настоящий кризис рождаемости: в поисках реализации репродуктивных устремлений в изменяющемся мире» был презентован 11 июля в Ашхабаде в отеле «Йылдыз».

Организатор мероприятия — Представительство Фонда Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане.

Мероприятие, тема которого была «Расширение возможностей молодёжи в создании желаемых семей в справедливом и полном надежд мире», было посвящено Всемирному дню народонаселения.

«Всемирный день народонаселения напоминает нам о необходимости прислушиваться к голосам молодых людей и учитывать их законные опасения о своём будущем», – подчеркнул глава Представительства ЮНФПА в Туркменистане Кемал Гошлыев.

В рамках мероприятия состоялась выставка акварельных работ участников художественного конкурса «Семья начинается с желания и поддержки», проведённого Представительством ЮНФПА в Туркменистане. Победители конкурса были награждены призами, сообщает «Туркменистан: Золотой век».