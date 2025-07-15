Биткоин достиг исторического максимума свыше 120 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в 120 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Binance.

Согласно информации Binance Market Data, ведущая криптовалюта преодолела психологически важный рубеж и торгуется на уровне 121 214,56 доллара.

Новый рекорд был установлен спустя несколько дней после предыдущего достижения. В пятницу биткоин уже обновлял максимум, поднявшись выше 116 тысяч долларов.