Huawei представила глобальные версии смартфонов Pura 80 и Pura 80 Pro

Компания Huawei анонсировала международные версии смартфонов Pura 80 и Pura 80 Pro. Устройства отличаются характеристиками дисплея и конфигурацией камер.

Базовая модель оснащена экраном с диагональю 6,6 дюйма, в то время как у версии Pro — 6,8 дюйма. Оба дисплея покрыты защитным стеклом Kunlun Glass второго поколения, поддерживают адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц и достигают пиковой яркости 3000 нит.

Главной особенностью линейки стал 50-мегапиксельный основной модуль с цветофильтром RYYB, улучшающим передачу оттенков. Камера использует однодюймовый сенсор, способный улавливать больше света, что повышает качество съёмки при слабом освещении.

В Huawei Pura 80 установлены 12-мегапиксельный перископ и 13-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив. У версии Pro эти модули имеют разрешение 48 и 40 мегапикселей соответственно.