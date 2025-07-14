ESA успешно испытало многоразовый и универсальный космический корабль Space Rider

Европейское космическое агентство (ESA) провело серию успешных испытаний парашютной системы многоразового космического аппарата Space Rider. Тесты проходили на Сардинии при участии итальянских военных и под руководством инженеров компании Thales Alenia Space — генерального подрядчика проекта.

В ходе двухнедельных сбрасываний макета с вертолёта с высоты до 2,5 км отрабатывались алгоритмы точного наведения и работа посадочной системы. Аппарат демонстрировал стабильное раскрытие парашютов и управляемый спуск с использованием параплана. Мягкое приземление удалось обеспечить с точностью до 150 метров — это лучший результат для автономной посадки на параплане. Средняя вертикальная скорость модели составляла 4 м/с, касание земли происходило на скорости 2 м/с.



Space Rider рассчитан на выполнение различных задач на орбите: от проведения научных экспериментов до доставки грузов, включая материалы для фармацевтики и строительства. Он сможет находиться в полёте до трёх месяцев и возвращаться на Землю с помощью парашютной системы нового поколения. При посадке используется последовательное торможение — сначала корпусом, затем парашютами, включая вытяжной и основной параплан.

Перед полётами в космос запланированы ещё две серии наземных тестов. Особое внимание будет уделено сохранности полезной нагрузки в условиях высоких температур и перегрузок.

Аппарат рассчитан на быструю подготовку – между каждой миссией потребуется всего около шести месяцев технического обслуживания.