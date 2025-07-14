BYD обещает возместить любой ущерб при сбоях в работе автономной парковки

Китайская компания BYD заявила о готовности возместить владельцам своих машин любой ущерб, причинённый в результате работы её системы автономной парковки God’s Eye, установленной на более чем миллионе электромобилей. При инцидентах владельцам не потребуется оформлять страховой случай — все расходы покроет сам производитель, пишет Notebookcheck.

BYD первой в мире получила сертификацию системы автономной парковки с четвёртым уровнем автономности, то есть без участия водителя. При повреждении автомобиля или других транспортных средств во время такой парковки владельцу достаточно обратиться в сервисную службу BYD. Это значительно упрощает процесс и позволяет избежать повышения страховых тарифов — распространённой практики в Китае.

Компания подчёркивает, что полностью отвечает за безопасность пользователей в сценариях, где автомобиль паркуется самостоятельно. В отличие от Tesla, которая предлагает автопилот FSD за $8000 или по подписке за $99 в месяц, BYD предоставляет свою систему бесплатно. Такой подход ускоряет сбор данных и совершенствование технологии.

BYD располагает крупнейшей в отрасли командой разработчиков систем автономного вождения и обширным массивом данных, собираемых с подключённых автомобилей. В ближайшее время компания планирует выпустить масштабное обновление, которое расширит функциональность системы, включая четвёртый уровень автономности для движения по трассам.