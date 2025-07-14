Трамп вводит 30% пошлины на импорт из ЕС и Мексики с 1 августа

Президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных торговых ограничений, которые затронут два крупнейших торговых партнера Америки. Начиная с 1 августа 2025 года, все товары, поставляемые в Соединенные Штаты из стран Европейского союза и Мексики, будут облагаться 30-процентной импортной пошлиной.

Решение было анонсировано американским лидером через его аккаунт на платформе Truth Social. В своем заявлении Трамп также предупредил о возможном дальнейшем ужесточении торговой политики: в случае если ЕС и Мексика введут ответные меры, тарифы могут быть увеличены еще больше.