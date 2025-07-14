Седан Lucid Air проехал на одной зарядке рекордные 1205 км

Электрический седан Lucid Air установил мировой рекорд, проехав на одной зарядке 1205 км. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Рекорд установлен на дорогах общего пользования в Европе по маршруту от Санкт-Морица (Швейцария) до Мюнхена (Германия).

Седан в версии Grand Touring преодолел дистанцию, двигаясь по горным серпантинам и автобанам в режиме обычной эксплуатации. Новый рекорд превысил предыдущий на 160 км.

В Европе модель оснащена электромоторами мощностью 831 л.с. и батареей с паспортным запасом хода до 960 км по циклу WLTP.

В Германии стоимость Lucid Air Grand Touring начинается от 129 900 евро.

После обновления летом прошлого года компания Lucid назвала Air самым энергоэффективным серийным электрокаром в США. Базовая версия модели проезжает до 8 км на одном киловатт-часе электроэнергии.

В 2022 году Mercedes-Benz Vision EQXX показал схожий результат, преодолев 1202 км на одной зарядке между Германией и Великобританией, но то был экспериментальный прототип. Достижение Lucid Air стало первым для серийного электромобиля.