Голевая передача Джумаева помогла «Витебску» пробиться в 1/8 финала Кубка Беларуси

Футбольный клуб «Витебск» на выезде обыграл «Днепр» со счетом 1:0 в матче 1/16 финала Кубка Беларуси и вышел в следующий раунд турнира.

Встреча прошла в Могилеве. Единственный гол в матче на 6-й минуте забил нападающий «Витебска» Руслан Теверов после передачи туркменского защитника Вепа Джумаева.

Джумаев провел на поле весь матч, выйдя в стартовом составе. 24-летний защитник является воспитанником ашхабадского футбола и выступает за национальную сборную Туркменистана.

Туркменский легионер присоединился к «Витебску» в феврале 2024 года, подписав контракт до декабря 2025 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в чемпионате Беларуси и 4 встречи в Кубке страны. По данным аналитического портала Transfermarkt, трансферная стоимость Джумаева оценивается в 100 тыс. евро.