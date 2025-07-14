В OpenAI хотят создать принципиально новый компьютер. Имеющиеся не заточены под ИИ

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что современные компьютеры были созданы для мира без искусственного интеллекта и больше не соответствуют его требованиям. По его словам, компания разрабатывает принципиально новое устройство, способное учитывать контекст и принимать обоснованные решения.

В интервью изданию Windows Central Альтман и операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп подчеркнули, что речь идёт не о голосовом помощнике, а о технологическом решении иного уровня.

«Сегодня можно создать нечто невероятно плохое [способное только проверять почту и отвечать на неё], но чтобы построить нечто запредельно прекрасное, требуется огромный контекст и глубокое понимание того, что представляет собой каждая ситуация… Поэтому я думаю, что это очень перспективное направление», — отметил Лайткэп.

Альтман добавил: «Компьютеры, ПО и аппаратная часть, то, как мы представляем себе современные компьютеры, разрабатывались для мира без ИИ. А теперь мы живём в совершенно ином мире, и требования к программному и аппаратному обеспечению меняются довольно быстро».

Среди возможных решений называют устройство, создаваемое OpenAI в сотрудничестве со стартапом io, основанным бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. OpenAI поглотила эту компанию за $6,5 млрд. Стороны хотят создать технологически прорывное устройство, сравнимое по масштабам с выходом iPhone в 2007 году. Это поставит OpenAI в один ряд с такими технологическими гигантами, как Microsoft, Google, Apple и Samsung.

Сейчас OpenAI прорабатывает несколько идей в этом направлении. Альтман отметил, что потребуется время, чтобы научиться доверять технологиям, способным понимать жизненный контекст и действовать от имени человека.