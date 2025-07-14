В Туркменистане презентована концепция нового регионального проекта ПРООН

В ходе семинара 10-11 июля была представлена концепция нового регионального проекта «Повышение устойчивости городов к рискам бедствий и изменению климата в Центральной Азии», запущенного Программой развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве с хякимликом города Ашхабад и при участии Министерства строительства и архитектуры Туркменистана.

Новый проект реализуется при финансировании Правительства Японии.

Семинар объединил широкий круг заинтересованных сторон, вовлечённых в вопросы градостроительства, адаптации к изменению климата, снижения риска бедствий и социально-экономического развития Туркменистана, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

В числе участников были представители Посольства Японии в Туркменистане, городского и этрапских хякимликов г. Ашхабада, ответственных за планирование и развитие города, а также представители министерств и ведомств— строительства и архитектуры, финансов и экономики, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, труда и социальной защиты, обороны, образования, академических кругов и партнёров по развитию. Также в мероприятии приняли участие эксперты специализированных учреждений, включая проектные институты, научно-исследовательские центры, органы гражданской обороны и организации, работающие в сфере снижения риска бедствий и сейсмических угроз.

В приветственном слове заместитель Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане г-н Томица Паович отметил значимость данного регионального проекта, подчеркнув:

«Центральноазиатский регион сталкивается с растущей уязвимостью перед широким спектром природных опасностей — землетрясениями, наводнениями, засухами, лавинами и оползнями — все они оказывают разрушительное влияние на жизни людей, инфраструктуру и экономическое развитие. Строительство устойчивых городов — не просто сложная задача, а жизненно необходимая для будущего Центральной Азии».

Г-н Паович также отметил, что Туркменистан особенно подвержен природным бедствиям, таким как землетрясения, пыльные бури, сели, наводнения, засухи и опустынивание, особенно в условиях быстрого роста городов и наличия структурных уязвимостей, усиливающих воздействие этих рисков.

В ходе двухдневного семинара участники также ознакомились с предлагаемой начальной рамочной структурой дорожной карты по устойчивому развитию Ашхабада, а также обсудили создание технической рабочей группы и предполагаемый график реализации проекта.

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Проект «Повышение устойчивости городов к рискам бедствий и изменению климата в Центральной Азии» реализуется в пяти странах Центральной Азии в период с 2024 по 2027 год. Инициатива направлена на повышение качества градостроительства, усиление адаптации к изменению климата и снижение рисков бедствий в условиях усиливающихся экологических и климатических вызовов.