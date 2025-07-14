В Ашхабаде подведены итоги работы нефтегазовой отрасли Туркменистана за полугодие

Вчера в центральном здании нефтегазового комплекса Туркменистана под руководством вице-премьера Батыра Аманова состоялось заседание, посвященное итогам работы отрасли за полугодие. Об этом сообщает ussatnews.com.

На заседании также принял участие советник Президента Туркменистана по вопросам нефтегазовой промышленности Ашыргулы Беглиев.

С докладами выступили государственный министр Туркменистана, председатель государственного концерна «Türkmengaz» Максат Бабаев, председатель государственного концерна «Türkmennebit» Гуванч Агаджанов, председатель государственной корпорации «Türkmengeologiýa» Гурбангелди Гарлыев, а также руководители объединений, дирекций и предприятий нефтегазового комплекса.

Обсуждались вопросы увеличения добычи нефти и природного газа, их переработка, выявление новых перспективных месторождений, активизация работ на газовом месторождении «Галкыныш». Также рассматривались вопросы эффективного развития международного сотрудничества, укрепления сырьевой базы нефтегазовой промышленности, проведение геологоразведочных работ с использованием цифровых технологий, организация работы с учетом погодных условий и другие важные направления.

Батыр Аманов отметил важность постоянного контроля над крупными проектами, правильного выполнения производственных и плановых задач, продолжения строительства афганского участка газопровода ТАПИ с интенсивными темпами.

Были подчеркнуты также регулярность повышения квалификации работников отрасли. Он также обозначил ключевые задачи для корпораций «Türkmengaz», «Türkmennebit» и «Türkmengeologiýa».