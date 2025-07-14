Алп Арслан Бегенджов завоевал бронзу на юниорском чемпионате Азии по вольной борьбе

18-летний туркменский борец Алп Арслан Бегенджов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 79 кг на юниорском чемпионате Азии по вольной борьбе в Бишкеке (Кыргызстан) среди спортсменов не старше 20 лет.

В матче за третье место туркменский спортсмен одержал уверенную победу над представителем Узбекистана Джорулло Абдуфаттоховым со счетом 12:1.

В четвертьфинале турнира Бегенджов встречался с индийским борцом Амитом Амитом. Туркменский спортсмен уверенно контролировал ход поединка, ведя по техническим очкам со счетом 6:3 к концу второго периода. Однако на 2-й минуте 47-й секунде индийский борец провел результативный прием и добился туше, прижав соперника лопатками к ковру. Несмотря на преимущество в очках, Бегенджов проиграл досрочно и лишился права бороться за финал.

Ранее в июне этого года на чемпионате Азии среди молодежи (до 23 лет) во Вьетнаме Бегенджов в весовой категории до 79 кг завоевал серебряную медаль.

Напомним, Алп Арслан Бегенджов является первым в истории туркменским борцом, который завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате мира по вольной борьбе среди атлетов не старше 20 лет. Турнир прошел в сентябре 2024 года в испанской Понтеведре.