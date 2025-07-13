Туркменские гонщики успешно стартовали на ралли-марафоне «Шелковый путь»

Туркменские гонщики успешно стартовали на международном ралли-марафоне «Шелковый путь – 2025», заняв весь подиум в зачете внедорожников T2 по итогам первого этапа, сообщает пресс-служба организаторов соревнований.

Стартовавший в субботу в Иркутске (Россия) пролог протяженностью 34,87 км включал спецучасток длиной 8 км. Лучший результат показал экипаж Мейлиса Абдуллаева из команды Федерации автомобильного спорта Туркменистана, преодолевший дистанцию за 5 минут 50 секунд.

«Пролог прошёл отлично, никаких препятствий не было. Трасса достаточно короткая, но быстрая. Трамплин понравился», – прокомментировал результат гонщик Максатмырат Данатаров, занявший второе место с отставанием в 1 минуту 25 секунд.

Тройку лидеров в зачете Т2 замкнул Мердан Тойлыев, уступивший победителю 1 минуту 43 секунды.

Во второй этап, который пройдет в воскресенье между Иркутском и Байкальском, экипажи отправятся по маршруту протяженностью 256,2 км со спецучастком 52,31 км.

Ралли-марафон «Шелковый путь» стартовал 12 июля в Иркутске и завершится 22 июля в Горно-Алтайске. Общая протяженность маршрута составляет около 5 тысяч километров по территории России и Монголии.

Стоит отметить, что спонсорами туркменских экипажей на международном ралли-марафоне «Шелковый путь» стали компании «Aýdyň Gijeler», «Arçalyk», «Belli», «Kroon-Oil» и «Ýüpekçi».

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