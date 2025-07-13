Студенты нефтегазового вуза Туркменистана прошли учебную практику в НИИ ГК «Туркменгаз»

Студенты Международного нефтегазового университета имени Ягшыгелди Какаева прошли учебно-ознакомительную практику в лабораториях Научно-исследовательского института природного газа Госконцерна «Туркменгаз».

Учебно-ознакомительная практика включила решение актуальных производственных задач с использованием научного подхода, в том числе: анализ компонентного состава природного газа, изучение коллекторских и физических свойств горных пород, характеристик буровых промывочных и закрепляющих растворов, а также разработку предложений по внедрению этих данных в производство, сообщает ussatnews.com.

Будущие специалисты принимали участие в испытаниях буровых растворов и химических реагентов, изучали технологии защиты газовых объектов от коррозии, методы добычи газа, анализировали состав газа и газового конденсата, проводили гидрогеологические исследования и работы, связанные с промывкой и укреплением скважин.

В рамках наставничества и подготовки молодых учёных студенты университета также участвуют в научно-исследовательских проектах и лабораторных испытаниях по своим учебным направлениям, что способствует их профессиональному и научному росту.