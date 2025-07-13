Правительство Туркменистана с 1 августа уйдет в отпуск и проведет его в санаториях «Авазы»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании Правительства, посвященном итогам полугодия, объявил, что с 1 августа руководителям, кроме сельскохозяйственного комплекса и хякимов велаятов, разрешено уйти в трудовой отпуск с 1 августа и провести его в санаториях страны и Национальной туристической зоне «Аваза». Об этом сообщает ТДХ.

В связи с тем, что в Авазе запланирована к проведению 4-8 августа Третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, глава государства отметил, что все руководители должны принять участие в организации работы по проведению форума.

Обращаясь к участникам заседания, Президент Туркменистана отметил, что все должны принять участие в заседании организационного государственного комитета, который пройдет под председательством Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова 13 июля в Национальной туристической зоне «Аваза».

На заседании будут рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, сказал глава государства, подчеркнув, что, исходя из Постановления, принятого в целях проведения этого международного форума на высоком уровне, каждый должен провести соответствующую работу в направлении, за которое ответственен.

Выразив твёрдую уверенность в том, что этот международный форум, призванный повысить авторитет страны, станет важным событием Международного года мира и доверия, глава государства заявил, что и впредь будет осуществляться политика «открытых дверей» и нейтралитета.