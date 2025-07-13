Посол Туркменистана Айдогдыев встретился с директором РИСИ Фрадковым

Посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев встретился с директором Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаилом Фрадковым, сообщается на сайте РИСИ.

Встреча прошла в рамках регулярного дипломатического диалога между двумя странами. Основное внимание было уделено перспективам развития российско-туркменистанских отношений на современном этапе. Стороны отметили важность углубления стратегического партнерства Москвы и Ашхабада, включая развитие диалога на уровне экспертно-аналитических центров двух стран.

Михаил Фрадков ранее занимал пост Председателя Правительства Российской Федерации с 2004 по 2007 год, а также руководил Службой внешней разведки России с 2007 по 2016 год. С 2017 года возглавляет Российский институт стратегических исследований.