Партнеры по сборной Туркменистана поздравили Чарыева с дебютом в еврокубках

Полузащитник белорусского «Торпедо-БелАЗ» Теймур Чарыев получил поздравления от партнеров по национальной сборной Туркменистана после дебюта в Лиге конференций. 24-летний футболист стал первым представителем Туркменистана в еврокубках за восемь лет.

Чарыев вышел на поле на 67-й минуте матча против македонской команды «Работнички», который белорусский клуб выиграл со счетом 3:0. Встреча прошла 10 июля на стадионе «Халадаш» в венгерском городе Сомбатхей.

«Поздравляют не только болельщики, но и ребята из национальной сборной. Все знакомые пишут, поздравляют, желают удачи в дальнейших играх», – рассказал Чарыев в интервью пресс-службе клуба.

Во время матча туркменский полузащитник продемонстрировал эффектный финт в стиле Зинедина Зидана. «Это импровизация. Можно сказать, момент подсказал. Здорово, что получилось так обвести», – прокомментировал игрок свой технический прием.

Чарыев отметил различия между европейским и азиатским футболом. «Здесь очень много борьбы и высокая интенсивность. В Азии больше работают с мячом», – сравнил полузащитник турниры.

Голы в составе «Торпедо-БелАЗ» забили Павел Седько (12-я минута), Вадим Побудей (63-я) и Стефан Альфред (90+2). Чарыев перешел в белорусский клуб в феврале текущего года.

Ответная встреча состоится 17 июля в Македонии. В последний раз представитель Туркменистана появлялся в еврокубках в июле 2017 года – Руслан Мингазов в составе чешской «Славии» провел 15 минут в матче отбора Лиги чемпионов против белорусского БАТЭ.