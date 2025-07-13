Новые хякимы этрапов назначены в Дашогузском велаяте Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в Дашогузском велаяте, сообщает TDH.

Сердар Мередов освобожден от должности хякима этрапа имени Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята в связи с переходом на другую работу. Постановлением Президента Туркменистана он назначен заместителем хякима Дашогузского велаята.

Шатгелди Нурбаев освобожден от должности хякима этрапа Рухубелент Дашогузского велаята как не справившийся с возложенными обязанностями.

Хякимом этрапа Рухубелент Дашогузского велаята назначен Шыхмырат Аннаев, который был освобожден от должности заместителя хякима Дашогузского велаята.

Временное исполнение должности хякима этрапа имени Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята возложено на заместителя хякима этрапа Мейлиса Чарыева.