Новые хякимы назначены в двух этрапах Балканского велаята Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в Балканском велаяте, назначив новых хякимов в Этрекском этрапе и этрапе Махтумкули, передает TDH.

Хякимом Этрекского этрапа Балканского велаята назначен Якут Овезов, занимавший ранее должность замхякима.

Хякимом этрапа Махтумкули назначен Дидар Мередов, занимавший ранее должность хякима Этрекского этрапа.

Рахым Сапарбердиев освобожден от должности хякима этрапа Махтумкули Балканского велаята как не справившийся с возложенными обязанностями.