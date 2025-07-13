К 30-летию нейтралитета Туркменистана учреждена юбилейная медаль
На заседании Правительства Туркменистана 11 июля Президент Сердар Бердымухамедов подписал Закон Туркменистана «Об учреждении юбилейной медали «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 30 ýyllygyna» по случаю Международного года мира и доверия и 30-летия постоянного нейтралитета страны.
Председатель Меджлиса Д.Гулманова проинформировала, что проект Закона Туркменистана «Об учреждении юбилейной медали «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 30 ýyllygyna» был разработан в соответствии с поручением Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.
Медалью будут награждены лица, внёсшие достойный вклад в укрепление независимости и постоянного нейтралитета страны, а также в успехи, достигнутые в политической, экономической и культурной сферах, сообщает ТДХ.