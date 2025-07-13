Глава Туркменистана: «В вузы страны следует принимать талантливых представителей молодежи»

На заседании Правительства Туркменистана 11 июля Президент Сердар Бердымухамедов, обращаясь к вице-премьеру Б.Ораздурдыевой, подчеркнул, что в высшие учебные заведения страны следует принимать талантливых, наиболее достойных представителей молодого поколения, организованно и справедливо провести вступительные экзамены, обеспечив контроль со стороны общественности. Об этом сообщает ТДХ.

Также глава государства отметил важность надлежащей подготовки к новому учебному году, проведения ремонтных работ в средних и высших учебных заведениях.

Открытие в нынешнем году Международного университета промышленников и предпринимателей и сдача в эксплуатацию нового дополнительного учебного корпуса Государственного энергетического института Туркменистана призвано содействовать введению новых специальностей и увеличению числа абитуриентов, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, поручив должным образом организовать работу в этом направлении.

Ранее мы сообщали, что Президент Туркменистана подписал Распоряжение, утвердив план приёма в высшие и средние профессиональные учебные заведения на учёбу в 2025 году.