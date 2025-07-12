Туркменские дзюдоисты завоевали 7 медалей на Кубке Азии среди кадетов и юниоров в Алматы

Спортсмены Туркменистана завоевали семь медалей на завершившемся в Алматы Кубке Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров. Туркменские дзюдоисты завоевали три серебряные и четыре бронзовые награды.

Как сообщает электронная газета «Золотой век», в юниорских соревнованиях серебряными призерами стали Медине Оразныязова (до 57 кг), Агаджан Айханов (до 81 кг) и Баймырат Маджанов (до 100 кг). Бронзовые медали завоевали Нурия Пардаева и Курбанай Курбанова (обе в весе до 48 кг), а также Огулджан Русланова (до 70 кг).

В турнире кадетов бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг завоевала Кякилик Деряева.

Подготовка женской сборной Туркменистана по дзюдо осуществляется под руководством тренеров Гульбадам Бабамуратовой и Татьяны Видясовой. Мужская команда совершенствует спортивное мастерство под руководством наставника Ихласа Сетдарова.

Кубок Азии по дзюдо собрал 785 спортсменов из 11 стран: Азербайджана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Монголии, России, США, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Команда Туркменистана была представлена 31 дзюдоистом.