Сердар Азмун посетил Ашхабад и поделился фотографиями из парка «Махтумкули»

Нападающий сборной Ирана и клуба «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ), этнический туркмен Сердар Азмун прибыл в Ашхабад. Футболист опубликовал в соцсетях снимки из паркового комплекса «Махтумкули Фраги», сопроводив их геометкой «Ашхабад, Туркменистан».

Азмун перешел в «Шабаб Аль-Ахли» в июле 2024 года. В минувшем сезоне 30-летний форвард провел 39 матчей во всех турнирах, забив 26 голов и отдав 10 результативных передач. Вместе с командой он завоевал чемпионство ОАЭ, Суперкубок и Кубок Президента ОАЭ, стал серебряным призером Кубка Лиги ОАЭ и дошел до четвертьфинала второй Лиги чемпионов АФК.

Ранее в карьере Азмун выступал за российские клубы «Зенит», «Ростов» и «Рубин», а также за немецкий «Байер» и итальянскую «Рому». Трансферная стоимость игрока в настоящее время оценивается в 8 млн евро, тогда как на пике карьеры в «Зените» она достигала 25 млн евро.

Предыдущий визит футболиста в Ашхабад состоялся в марте 2024 года в рамках отборочного матча чемпионата мира-2026 между сборными Туркменистана и Ирана, завершившегося победой гостей со счетом 1:0.

Тогда главный тренер иранской команды Амир Галенои отметил на пресс-конференции особую привязанность Азмуна к туркменскому народу. Игрок неоднократно подчеркивал свои туркменские корни, в том числе во время выступления за «Зенит», когда на церемонии награждения Кубком России появился в национальном туркменском костюме – красном доне и белом тельпеке.