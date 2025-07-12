Российская мототуристка восхитилась красотой Туркменистана: «Туркменистан — волшебен!»

Российская мототуристка Мария Воробьева поделилась яркими впечатлениями от своего эпического путешествия по странам Азии, которое продлилось 24 дня. Вместе с мужем она проехала на мотоцикле через Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан, стартовав из Санкт-Петербурга.

Особые слова восхищения Мария посвятила Туркменистану, назвав страну «волшебной». Путешественница была покорена величественными просторами пустыни Каракумы, живописными каньонами и знаменитыми «Сияние Каракумов» — одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей мира.

«Туркменистан — волшебен! Каракумы, каньоны и конечно «Сияние Каракумов»!» — поделилась впечатлениями Мария в сообществе мотопутешественников.

Российская мототуристка является участником проекта о мотопутешествиях «Погнали! Мир ждет!», который популяризирует культуру мотопутешествий и знакомит с удивительными местами планеты.