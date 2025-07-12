Президент Туркменистана сменил хякимов Марыйского и Лебапского велаятов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил новых хякимов Марыйского и Лебапского велаятов.

Как сообщает TDH, соответствующие указы глава государства подписал в ходе расширенного заседания Кабинета Министров, на котором подводились итоги работы правительства за первое полугодие 2025 года.

Бегенчмырат Оразов освобожден от должности хякима Марыйского велаята. Его сменил Довранберди Аннабердиев.

Максат Аннанепесов освобожден от должности хякима Лебапского велаята. Новым руководителем региональной администрации назначен действующий председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Дурды Генджиев, который, согласно указу, будет совмещать обе должности.