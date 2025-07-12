Мамметхан Чакыев назначен вице-премьером правительства Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил Мамметхана Чакыева на должность заместителя председателя Кабинета Министров по транспортно-коммуникационному комплексу с испытательным сроком на шесть месяцев. Соответствующее распоряжение было подписано в ходе расширенного заседания правительства, сообщает TDH.

М.Чакыев заверил, что приложит все свои знания и опыт для эффективной работы на высокой должности, доверенной ему главой государства.

Заседание было посвящено подведению итогов работы правительства за первое полугодие 2025 года.

Ранее Президент Туркменистана упразднил Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров, создав на его базе новые министерства и службы.

Чакыев с марта 2022 года занимал должность генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, курируя транспортно-коммуникационный комплекс страны.