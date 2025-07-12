Историки Туркменистана участвовали в создании книги о вкладе народов СНГ в Победу

Туркменские историки приняли участие в подготовке совместной монографии «Народы Советского Союза и Великая Победа. 1941–1945», посвященной вкладу всех народов СССР в победу над нацистской Германией, сообщает Исполнительный комитет СНГ.

Коллективный труд подготовлен ведущими специалистами национальных академий наук из 11 стран – Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана под эгидой Международной ассоциации историков и архивистов государств СНГ.

Проект создан по поручению Совета глав государств СНГ и направлен на сохранение исторической памяти и укрепление международного научного сотрудничества между странами Содружества.

Презентация книги состоялась на Международной научной конференции «80-летие Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне». Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян отметил, что издание без идеологических штампов рассказывает о феномене сплоченности народов СССР.

Участники конференции обсудили важность сохранения исторической правды о войне. По мнению директора Института истории НАН Беларуси Вадима Лакизы, необходима согласованная работа органов власти, образовательных учреждений, СМИ и других институтов для эффективного просвещения.

Монография может лечь в основу учебных пособий для школ и вузов стран СНГ, а также стать научным ориентиром для дальнейшего изучения малоизученных страниц войны.