Для участников форума ООН в Туркменистане запущен виртуальный помощник Awaza AI

В преддверии Третьей конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3) в Туркменистане представлен виртуальный помощник Awaza AI. Инновационный AI-агент создан для обеспечения участников форума оперативной и точной информацией о мероприятии.

Конференция LLDC3 пройдет с 4 по 8 августа 2025 года в конгресс-центре «Аваза» на побережье Каспийского моря.

Виртуальный помощник разработан при поддержке организаторов конференции, в частности Правительства Туркменистана, которое является страной-хозяином мероприятия. Awaza AI предоставляет участникам подробную информацию о программе, спикерах, логистике и организационных деталях, обеспечивая поддержку в режиме реального времени.

В рамках конференции запланированы пленарные заседания, тематические круглые столы, сопутствующие мероприятия, организованные государствами-членами ООН, неправительственными организациями и частным сектором. Также пройдут выставки, посвященные вопросам устойчивого развития, международной торговли, транспорта, инфраструктуры, информационных технологий и климата.

Особое внимание уделено форумам для молодежи, женщин-лидеров, представителей гражданского общества и частного сектора. Для участия во всех мероприятиях необходимо предварительное аккредитование.