В Туркменистане упразднено Агентство транспорта и коммуникаций при Кабмине

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ об упразднении Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров страны, сообщает TDH.

Решение принято в целях совершенствования управления транспортно-коммуникационным комплексом страны.

Согласно документу, на базе подведомственных упраздненному агентству структур создаются три новых министерства: железнодорожного транспорта, связи и автомобильного транспорта. Они станут правопреемниками соответствующих агентств «Türkmendemirýollary», «Türkmenaragatnaşyk» и «Türkmenawtoulaglary».

Кроме того, агентство «Türkmenhowaýollary» преобразуется в Государственную службу «Türkmenhowaýollary», а агентство «Türkmendeňizderýaýollary» – в Государственную службу морского и речного транспорта Туркменистана.

Указом определена структура руководства новых ведомств. У министра железнодорожного транспорта и министра автомобильного транспорта будет по два заместителя, у министра связи – три заместителя. Председатели обеих госслужб также будут иметь по два заместителя.

Новые министерства и госслужбы совместно с профильными ведомствами должны в течение месяца подготовить положения о своей деятельности, проекты структур центральных аппаратов и штатных расписаний, а также предложения по изменению законодательства.

Указ был подписан в ходе расширенного заседания Кабинета Министров, на котором подводились итоги работы за первое полугодие 2025 года.