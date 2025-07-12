В Туркменистане сформировано новое руководство транспортного комплекса

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил руководителей созданных министерств и государственных служб в сфере транспорта и коммуникаций. Соответствующие указы глава государства подписал в ходе расширенного заседания Кабинета Министров, сообщает TDH.

Согласно документу, Маммет Акмаммедов назначен министром железнодорожного транспорта Туркменистана. Пост министра автомобильного транспорта занял Бегенч Аннадурдыев. Министром связи Туркменистана с испытательным сроком на шесть месяцев назначен Хаджымырат Худайгулыев.

Председателем Государственной службы «Türkmenhowaýollary» стал Довран Сабуров. Возглавить Государственную службу морского и речного транспорта поручено Азату Шаназарову.

Как сообщалось ранее, Президент Туркменистана упразднил Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров и ввел должность заместителя председателя Кабинета Министров по транспортно-коммуникационному комплексу.

В целях совершенствования деятельности транспортно-коммуникационного комплекса в стране были образованы Министерство железнодорожного транспорта, Министерство связи, Министерство автомобильного транспорта, Государственная служба «Türkmenhowaýollary» и Государственная служба морского и речного транспорта.

Кадровые назначения были объявлены на расширенном заседании Кабинета Министров, где подводились итоги работы за первое полугодие 2025 года.