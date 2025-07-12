В Туркменистане сменился руководитель Госконцерна «Туркменхимия»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил от должности председателя Государственного концерна «Туркменхимия» Доврангельды Сапбаева в связи с «серьезными недостатками в работе». Об этом сообщает TDH.

Согласно постановлению главы государства, временное исполнение обязанностей председателя Госконцерна «Туркменхимия» возложено на заместителя председателя концерна Тангрыгулы Атаева.

Соответствующее распоряжение Президент Туркменистана подписал в ходе расширенного заседания Кабинета Министров, на котором были подведены итоги работы за первое полугодие 2025 года.