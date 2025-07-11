Число туркменских студентов в Астраханской области выросло на 60%

В вузах и ссузах Астраханской области в настоящее время обучается около трех тысяч студентов из Туркменистана. По итогам прошлого года количество туркменских студентов в регионе увеличилось на 60%.

Вопросы образовательного сотрудничества и развития экспорта образовательных услуг на туркменский рынок обсуждались в ходе рабочей встречи министра внешних связей Астраханской области Вадима Головкова с консулом Туркменистана в Астрахани Гадамом Иламановым. Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в сфере образования и молодежной политики, а также развитие гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества между Астраханской областью и Туркменистаном, об этом сообщается на странице ВК Вадима Головкова.

Головков отметил, что Астраханская область ожидает делегацию из Туркменистана для участия в фестивале «Каспийские сезоны» и Десятом Каспийском медиафоруме. Также прорабатывается возможность проведения в августе пресс-тура по региону для представителей туркменистанских средств массовой информации.