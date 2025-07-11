Туркменские гонщики примут участие в юбилейном ралли «Шелковый путь – 2025»

Три экипажа из Туркменистана примут участие в 15-м юбилейном издании международного ралли-марафона «Шелковый путь – 2025», который пройдет с 12 по 22 июля в России и Монголии.

Гонка стартует 12 июля в Иркутске и завершится 22 июля в Горно-Алтайске. Маршрут протяженностью около 5 тысяч километров пройдет через Иркутскую область, Республику Бурятия, Республику Алтай и территорию Монголии. Участников ждут 11 этапов, включая спецучастки общей протяженностью около 2,5 тысяч километров.

В зачете серийных внедорожников Т2 интересы Туркменистана представят три экипажа на автомобилях Nissan Patrol. Среди участников – победители 2022 года братья Мердан и Шохрат Тойлыевы (стартовый номер 214). Также на старт выйдут экипажи Максатмырата Данатарова и Дидара Оразмедова (215) и Мейлиса Абдуллаева и Италмаза Чарыева (216).

Всего в ралли примут участие около 100 экипажей из 15 стран в категориях грузовиков, внедорожников, мотовездеходов, мотоциклов и квадроциклов.

Первое издание ралли «Шелковый путь» состоялось в 2009 году и соединило единым маршрутом Россию, Казахстан и Туркменистан.

«2025 год — особенный для нашего проекта: в этом году состоится юбилейное, пятнадцатое издание международного ралли-марафона «Шелковый путь», – отметил руководитель проекта Владимир Чагин. – С момента первой гонки мы неизменно следуем принципам сотрудничества, дружбы и взаимного уважения. «Шелковый путь» по-прежнему остается большим спортивным праздником, который объединяет спортсменов, организаторов, зрителей в одну большую и сплоченную семью».