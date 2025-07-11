Трамп назначил министра транспорта временным главой NASA

Президент США Дональд Трамп назначил министра транспорта Шона Даффи временно исполняющим обязанности главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети TruthSocial.

Трамп отметил, что Даффи «проделывает огромную работу» в сфере управления транспортными делами страны. Президент подчеркнул успехи министра в создании передовых систем управления воздушным движением и восстановлении дорог и мостов.

«Он будет замечательным руководителем этого все более важного космического агентства, пусть даже и на короткий срок. Поздравляю и спасибо, Шон!», — написал Трамп в своем сообщении.

Назначение Даффи произошло после того, как в ночь на 1 июня Трамп объявил об отзыве кандидатуры американского миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Причины такого решения не были объяснены. По данным агентства Reuters, Айзекмана на эту должность рекомендовал предприниматель Илон Маск.