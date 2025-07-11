Таможенники Туркменистана приняли участие в Peer Learning Initiative в Кишинёве

Представителя Государственной таможенной службы Туркменистана приняли участие в региональном мероприятии в формате Peer Learning Initiative (Инициатива взаимного обучения), организованном Международным торговым центром (МТЦ) в городе Кишинёве при содействии Таможенной службы Республики Молдова с 30 июня по 2 июля.

Как сообщает таможенная служба Туркменистана, мероприятие было организовано в рамках проекта «Ready4Trade Центральная Азия», финансируемого Европейским союзом и реализуемого МТЦ.

Основное внимание обучения было уделено изучению передового опыта в сфере взаимодействия с надёжными участниками внешнеэкономической деятельности и внедрению программ уполномоченных экономических операторов (УЭО). Эти программы играют важную роль в упрощении международной торговли и повышении эффективности таможенных процедур.

Участники мероприятия обменялись опытом в вопросах модернизации таможенного администрирования, создания благоприятных условий для бизнеса и расширения участия частного сектора в программах упрощения процедур торговли.

Отдельная сессия с участием молдавских компаний, имеющих сертификаты УЭО, и Торгово-промышленной палаты ознакомила с опытом Молдовы в реализации программы УЭО, отмечает источник.