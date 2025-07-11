На текстильном форуме в Душанбе были представлены ключевые достижения Туркменистана

Делегация Туркменистана приняла участие в Международном текстильном форуме, который состоялся 8 июля в Душанбе.

Как сообщается на сайте Посольства Туркменистана в Таджикистане, в форуме участвовали представители государственных структур, деловых кругов и ведущих текстильных компаний стран Центральной Азии и других регионов.

Туркменистан представил на форуме ключевые достижения страны в области производства высококачественной хлопчатобумажной продукции, внедрения современных технологий, расширения экспортных поставок и развития полного производственного цикла в текстильной промышленности.

На полях форума туркменская сторона провела ряд двусторонних встреч с представителями профильных компаний Таджикистана и других стран, в ходе которых обсуждались перспективы делового сотрудничества, обмена опытом и технологиями.

Также представители туркменской делегации побывали на текстильных предприятиях Душанбе, включая фабрику «Гулистон». В ходе этих визитов были обсуждены возможные направления сотрудничества в текстильной отрасли, отмечает источник.