На бирже Туркменистана прошли торги с бизнесменами из Афганистана и Узбекистана

10 июля, на торгах товарно-сырьевой биржи были заключены крупные сделки как на внешнем, так и на внутреннем рынках. На внешнем рынке состоялись экспортные соглашения с соседними государствами. Предприниматели из Афганистана заключили контракт с Государственным концерном «Туркменхимия» на поставку хлористого натрия. Одновременно узбекские бизнесмены достигли договоренности с Государственным концерном «Туркменгаз» о закупке сжиженного газа, сообщается на сайте ГТСБ.

На внутреннем рынке также была зафиксирована активная торговая деятельность. Местные предприниматели заключили соглашение с министерством промышленности и строительного производства на приобретение газобетонных блоков.

По итогам торгового дня было заключено три сделки на общую сумму 86 013,00 долларов США и 59 034,30 манат, что свидетельствует о динамичном развитии торговых отношений как с зарубежными партнерами, так и на внутреннем рынке.