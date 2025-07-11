Монголия отмечает День национального флага

В Монголии проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню национального флага, который отмечается 10 июля. Праздник проводится накануне традиционного национального фестиваля «Наадам», сообщает Синьхуа.

На центральной площади столицы проходит военный парад с участием более 1400 военнослужащих и десятков единиц военной техники. В церемонии принимают участие высшие должностные лица государства.

Среди участников мероприятия — президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, спикер парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан и новоназначенный премьер-министр Гомбожавын Занданшатар.

Также присутствуют члены правительства, ветераны вооруженных сил и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Монголии.

День национального флага официально отмечается в Монголии с 2009 года. Праздник проводится ежегодно 10 июля и предваряет проведение главного национального фестиваля страны «Наадам», который включает традиционные состязания по борьбе, стрельбе из лука и скачкам.