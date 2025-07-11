Завод на востоке Туркменистана изготавливает сотни видов запчастей для сельхозтехники

На Туркменабатском ремонтном заводе производственного объединения «Лебапхызмат» налажено производство запчастей к уже имеющейся у земледельцев региона сельскохозяйственной технике.

Изготавливаемые на предприятии сотни видов запасных частей методом плавки и литья из полипропилена, алюминия и чугуна отличаются высоким качеством, долговечностью и низкой себестоимостью.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», продукция предприятия, ассортимент которой постоянно расширяется, поставляется и в другие регионы страны.

Также здесь по заказам изготавливают запасные части для техники других отраслей экономики.

За шесть месяцев текущего года предприятие выполнило производственный план на 118%. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 113,5%, отмечает источник.