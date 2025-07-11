Главы МИД Туркменистана и Беларуси провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Максимом Рыженковым. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве Туркменистана.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние туркмено-белорусского сотрудничества и выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

Особое внимание было уделено подготовке к Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC-3).

Дипломаты подчеркнули важность координации усилий по вопросам, представляющим взаимный интерес, и договорились о продолжении регулярных консультаций.