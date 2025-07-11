Глава МИД Туркменистана провел переговоры с коллегами из Молдовы, Бурунди и Чада

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонные переговоры с главами внешнеполитических ведомств Молдовы, Бурунди и Чада, в ходе которых обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и подготовки к предстоящей Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

Как сообщает МИД Туркменистана, в разговоре с министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем стороны рассмотрели актуальные направления туркмено-молдавского сотрудничества. Особое внимание было уделено подготовке к августовской конференции LLDC 3, которая пройдет в Туркменистане.

В ходе переговоров с министром иностранных дел и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Альбером Шингиро министры обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в сферах взаимного интереса. Отдельной темой разговора также стала подготовка к предстоящей конференции ООН.

Мередов провел также телефонную беседу с министром иностранных дел, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Республики Чад Абдулайе Сабре Фадул. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также обсудили взаимодействие в рамках международных организаций и подготовку к конференции LLDC 3.

Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, запланирована на август 2025 года на побережье Каспийского моря в Авазе.