Эксперты связи и авиации встретились с молодыми кадрами в Ашхабаде

9 июля в Центре общественных организаций Туркменистана прошла консультационная встреча между опытными специалистами и молодыми работниками авиационной и телекоммуникационной отраслей. Мероприятие было организовано профсоюзным объединением работников авиации и связи.

Во время встречи ветераны отрасли рассказали о своем профессиональном опыте и поделились знаниями, полученными за годы работы в сфере связи и авиации.

Участники обсудили развитие цифровых технологий, внедрение современных решений в различные системы и их влияние на повседневную деятельность. Особое внимание было уделено применению искусственного интеллекта в современных условиях.

На встрече были рассмотрены примеры использования голосовых помощников и чат-ботов, которые получили широкое распространение. Отмечалось, что подобные технологии выполняют функции не только для получения информации, но и служат инструментами для консультирования.

Представители телекоммуникационной отрасли отметили преимущества цифровых услуг, включая электронные платежи, онлайн-торговлю, дистанционное обучение и интернет-выставки, которые способствуют оптимизации времени и ресурсов при предоставлении услуг.