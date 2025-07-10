Ученые выяснили, что частота детского плача определяется генетикой

Шведские исследователи из университета Уппсалы провели масштабное исследование, изучив данные почти тысячи младенцев-близнецов, чтобы понять природу детского плача и факторы, влияющие на сон малышей.

В исследовании приняли участие 998 близнецов — как однояйцевых, так и разнояйцевых. Родители заполняли подробные анкеты, указывая частоту ночных пробуждений детей, продолжительность плача и время, необходимое для засыпания после каждого пробуждения.

Результаты оказались неожиданными: частота детского плача во многом определяется генетическими факторами. У двухмесячных младенцев наследственность влияет примерно на половину случаев плача, а к пятимесячному возрасту эта доля увеличивается до 70%.

Совершенно иная картина наблюдается с ночными пробуждениями — на 90% их количество зависит от внешних условий. Режим дня и ритуалы отхода ко сну играют решающую роль в том, как часто ребенок просыпается ночью.

Скорость засыпания показала более сложную зависимость: в раннем возрасте она на 60% определяется окружающими условиями, но к пяти месяцам генетические факторы начинают преобладать, составляя также около 60%.

Исследование близнецов было выбрано специально для проверки гипотезы о генетической предрасположенности к плачу, поскольку такой подход позволяет четко разделить влияние наследственности и среды.