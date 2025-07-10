Туркменистан и Европейский инвестиционный банк обсудили расширение сотрудничества

Посол Туркменистана при Европейском союзе Сапар Пальванов провел встречу с делегацией Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) во главе со старшим кредитным специалистом по региону Азии Давидом Монгуцци. Об этом сообщила пресс-служба туркменского дипведомства.

В ходе переговоров в здании посольства в Брюсселе стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между Туркменистаном и ЕИБ. Особое внимание было уделено созданию правовой базы партнерства, включая возможность подписания рамочных соглашений для долгосрочного взаимодействия.

Посол подчеркнул стратегическую заинтересованность Ашхабада в развитии сотрудничества с ведущими финансовыми институтами Европы. По его словам, такое партнерство способствует реализации национальных приоритетов в области устойчивого экономического роста, развития инфраструктуры, зеленой энергетики и цифровых решений.

Стороны подтвердили намерение активизировать работу по подготовке конкретных инвестиционных проектов и выразили готовность к разработке соответствующих меморандумов о сотрудничестве. Представители ЕИБ подчеркнули приверженность развитию диалога и заинтересованность в переходе к практической фазе взаимодействия.

Отдельно было отмечено, что в августе 2025 года вице-президент ЕИБ Кариакос Кокориус планирует визит в Туркменистан для участия в Третьей Конференции ООН по проблемам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (LLDC3), которая состоится в национальной туристической зоне «Аваза». Стороны выразили готовность использовать эту международную площадку для организации двусторонних встреч и углубления партнерства.