Студенты из Туркменистана проходят практику в Китайском нефтяном университете в Пекине

С 29 июня по 20 июля группа студентов Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева проходит учебно-производственную практику в Китайском нефтяном университете в Пекине.

Согласно специально подготовленной программе туркменские студенты знакомятся с китайским вузом, его лабораториями, учебными центрами и музеями, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В ходе стажировки они посетят Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию (CNPC) и ее производственные объекты, Китайский музей геологии, Китайский музей науки и технологий и Великую Китайскую стену.

Студенты также примут участие в краткосрочных курсах по темам «Основы китайского языка», «Китайская культура», «Зеленая энергетика, сокращение выбросов углерода», «Будущее нефти и газа» и «Будущее энергетического сотрудничества на Шелковом пути».

Практика проходит в рамках подписанных в 2023 году Меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, Китайской национальной нефтегазовой корпорацией и Китайским нефтяным университетом.