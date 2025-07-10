ОБСЕ в Ашхабаде ищет подрядчиков для установки навесов и беседок

Центр Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Ашхабаде приступил к поиску поставщиков для разработки технической спецификации парковочных навесов и беседок на своей территории.

Для участия в процедуре кандидаты должны иметь лицензии в трех ключевых областях: разработка строительных проектов (код 41.10), архитектурная деятельность (71.11) и инженерные изыскания с предоставлением технических консультаций (71.12).

Выбранный подрядчик будет ответственен за подготовку концептуального эскиза с полной технической спецификацией объектов. Разработанная документация должна быть представлена на утверждение главному архитектору Ашхабада для последующего изготовления и установки навесов и беседки в рамках тендерной процедуры.

Центр ОБСЕ отмечает, что данная работа является подготовительным этапом перед основным тендером на строительство и монтаж объектов на территории организации.

Заинтересованные компании могут направлять свои обращения по электронной почте: Procurement.CiAsh@osce.org. Все вопросы рассматриваются только в письменном виде.