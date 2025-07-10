Мошенник использовал ИИ для имитации голоса Марко Рубио и связи с министрами иностранных дел

Государственный департамент США сообщил о расследовании инцидента, в ходе которого неизвестный злоумышленник использовал технологии искусственного интеллекта для имитации государственного секретаря Марко Рубио и установления контакта с тремя министрами иностранных дел.

Согласно данным кабельной депеши Госдепартамента, полученной американским партнером BBC телеканалом CBS News, «неизвестный субъект» предположительно использовал искусственно созданный голос Рубио для связи с официальными лицами через мессенджер Signal.

В депеше указывается, что мошенник связался как минимум с пятью лицами, включая министров иностранных дел, губернатора США и члена Конгресса.

Представители Государственного департамента подтвердили, что им известно о данном инциденте, и ведомство предпринимает меры по усилению киберзащиты.