В Туркменистане выпущен учебник «Теория и методика игры в бадминтон»

Недавно в Туркменистане был издан учебник для высших учебных заведений «Теория и методика игры в бадминтон», сообщается на сайте Министерства образования.

Авторы учебника Р.Аннамаммедов и М.Сердаров.

В издание включены такие разделы, как: история бадминтона, развитие бадминтона в Туркменистане, ракетки, мячи, струны ракеток для бадминтона, размеры бадминтонной площадки, покрытия, правила игры (общие, одиночные и парные), теория и техника игры, ее влияние на развитие организма, методика организации и проведения соревнований, наиболее актуальная и интересная информация о бадминтоне.